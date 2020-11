Das Grüne Sofa – Der neue Museumspodcast des Hessischen Landesmuseums Darmstadt

Das Hessische Landesmuseum Darmstadt ist eines der größten Universalmuseen der Welt. Kunst, Kultur und Natur – all das vereint das Museum unter einem Dach. Genauso vielfältig wie die einzigartigen Sammlungen sind auch die Themen, die wir zeitgemäß für Sie ab jetzt in einem neuen Podcast-Format aufbereiten.

Im zweimonatigen Turnus veröffentlicht das Museum eine neue Folge – darunter Künstler*innen- bzw. Expert*innengespräche über aktuelle Projekte oder kommende Sonderausstellungen, Forschungsberichte von Wissenschaftler*innen unseres Hauses oder Talks mit prominenten Interviewpartner*innen. Auf unserem »Grünen Sofa« nehmen ganz unterschiedliche Persönlichkeiten Platz, mit denen u.a. Museumsdirektor Dr. Martin Faass diskutiert und philosophiert. In anregenden Gesprächen verraten die Gäste mehr von sich selbst, ermöglichen Blicke hinter die Kulissen oder erläutern spannende Hintergründe.

Den Auftakt bildet das Interview mit dem argentinischen Künstler Tomás Saraceno, der mit seiner aktuellen Ausstellung »Songs for the Air« vorerst bis 31. Januar 2021 im Landesmuseum zu sehen ist. Laut Ranking der Zeitschrift MONOPOL zählt Saraceno weltweit zu den zehn bedeutenden Gegenwartskünstlern. In der Darmstädter Ausstellung scheut er sich nicht, die Aufmerksamkeit auf die in der Luft schwebenden Partikel und die brisanten Aerosole zu lenken. Was genau steckt hinter seinen faszinierenden, stets in interdisziplinären Kontexten angesiedelten Arbeiten? Wie denkt und arbeitet dieser künstlerische »Grenzgänger zwischen den Disziplinen« und was treibt ihn gesellschaftspolitisch an? Im Podcast entlockt ihm Museumsdirektor Dr. Martin Faass spannende Statements.

Der Podcast ist ein neues digitales Vermittlungsangebot des Hessischen Landesmuseums Darmstadt. Es ist kostenfrei in deutscher und englischer Sprache auf www.hlmd.de verfügbar. Zu finden auch auf Spotify und iTunes.

Quelle: Hessisches Landesmuseum Darmstadt