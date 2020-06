Stadtteilbibliothek Kranichstein mit Einschränkungen wieder geöffnet – Bücherbus folgt

Nach der Schließung aufgrund der Corona-Pandemie wird die Stadtteilbibliothek Kranichstein schrittweise wieder geöffnet: Ab dem 24. Juni 2020 können Medien mittwochs von 15 bis 18 Uhr wieder zurückgegeben oder ausgeliehen werden. Ab Dienstag, 30. Juni 2020, wird der Bücherbus wieder die Haltepunkte in den Stadtteilen anfahren. Vorerst ist nur ein geänderter und verkürzter Halteplan sowie eingeschränkter Service (nur Rückgabe und Bestellservice) möglich. Der Haltepunkt in Wixhausen wird alternativ mittwochs angefahren.

Zum Schutz aller Bürgerinnen und Bürger ist es absolut notwendig, dass die bestehenden Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden.

Das Betreten der Stadtteilbibliothek Kranichstein ist vorerst auf eine begrenzte Anzahl von Nutzern festgelegt und nur mit einer Mund-Nasen-Bedeckung erlaubt. Besucherinnen und Besucher müssen ihren Aufenthalt so kurz wie möglich gestalten. Daher wird empfohlen, vorab im Web-Katalog nach den gewünschten Medien und ihrem Standort zu recherchieren. Aufenthalts- und Arbeitsplätze stehen aktuell nicht zur Verfügung.

Der Zutritt darf lediglich einzeln erfolgen. Eine Ausnahme sind Kinder in Begleitung eines Elternteils. Für Kinder unter 10 Jahren ist der Zutritt nur in Begleitung eines Erwachsenen gestattet. Anders als sonst befindet sich der Ausgang beim hinteren Treppenhaus, vorbei an den Räumen der Volkshochschule.

Tonies, Nintendo-Switch und DS-Spiele sowie Brettspiele können derzeit nicht entliehen werden. Ebenso werden bis auf weiteres keine Veranstaltungen stattfinden. Die Rückgabefristen aller Zweigstellen wurden pauschal auf den 14. Juli gesetzt.

Der Bücherbus wird in diesem Jahr trotz Sommerferien den ganzen Juli über fahren. Die Rückgabe der Medien erfolgt kontaktlos außerhalb des Bücherbusses, hierfür werden Kisten bereitgestellt. Verfügbare Medien aus dem Bücherbus oder dem Magazin können im Vorfeld bestellt werden. Die Medien werden dann zum gewünschten Haltepunkt mitgebracht und vor dem Bücherbus ausgehändigt. Bestellungen können per Mail an buecherbus [at] darmstadt [dot] de oder telefonisch unter 06151/13-2756 eingegeben werden. Online-Recherchen zum Bestand des Bücherbusses sind im Online-Katalog der Stadtbibliothek Darmstadt möglich.

Der Bücherbus ist bis auf weiteres wie folgt im Stadtgebiet unterwegs:

Dienstag 15 bis 16 Uhr Mozartweg

17 bis 18 Uhr Europaviertel

Mittwoch 14 bis 15.30 Uhr Wixhausen

16 bis 17.30 Uhr Arheilgen

Donnerstag 14 bis 15.30 Uhr Bessungen

16 bis 18 Uhr Heimstättensiedlung

