Leben und Arbeiten in Darmstadt und Umgebung: Neue Bürgerpanel-Umfrage startet

Viele Menschen in der Region pendeln täglich zwischen Wohn- und Arbeitsort. Das geht auf Kosten der Freizeit, verursacht stressigen Berufsverkehr und zentriert das gesellschaftliche Leben auf den Arbeitsort, zu Lasten des Heimatorts. Mit ihrer neuen Bürgerpanel-Umfrage möchte die Hochschule Darmstadt (h_da) untersuchen, wie der Arbeitsalltag anders gestaltet werden könnte, damit zwischen Arbeit und Freizeit ein Gleichgewicht entsteht. Interessierte können sich ab sofort für das Bürgerpanel registrieren, die Umfrage startet dann Ende Januar.

Die Forschenden aus dem Projekt Systeminnovation für Nachhaltige Entwicklung (s:ne) möchten wissen, wie die Menschen in Darmstadt und Region momentan Freizeit und Arbeitsalltag verbinden. Sie gehen unter anderem der Frage nach, wie der Arbeitsalltag durch anteiliges Arbeiten von zu Hause oder in dezentralen Gemeinschaftsbüros anders gestaltet werden könnte. Zudem möchten sie wissen, welche Erfahrungen mit Homeoffice und ähnlichen Modellen bislang gesammelt wurden.

„In unserer neuen Bürgerpanel-Befragung thematisieren wir neben derzeitigen und zukünftigen Arbeitsumfeldern auch grundsätzliche Herausforderungen wie etwa Klima- und Ressourcenschutz oder die Verkehrswende in der Region“, erläutert der Leiter des Bürgerpanels Prof. Dr. Daniel Hanss. „Die h_da möchte dabei evaluieren, wo die Menschen in der Region Handlungsbedarfe sehen. Je mehr Personen sich beteiligen, desto besser können wir vielfältige Bedürfnisse und Meinungen mit einbeziehen, so dass dann wirklich bedarfsgerechte Initiativen für die Region entstehen.“

Interessierte können sich ab sofort auf https://buergerpanel.h-da.de für das Bürgerpanel registrieren und erhalten dann Ende Januar 2020 einen Online-Fragebogen.

Bürgerpanel – Hintergrund:

Das Bürgerpanel der Hochschule Darmstadt befragt Bürgerinnen und Bürger aus Darmstadt und Umgebung regelmäßig zu Ideen, die den Alltag der Menschen verbessern und die Nachhaltige Entwicklung in der Region voranbringen können. Es ist Teil des Projekts „Systeminnovation für Nachhaltige Entwicklung“ (s:ne) der h_da, das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und dem Land Hessen im Rahmen der Förderlinie „Innovative Hochschule“ gefördert wird. In s:ne entwickeln Forschende gemeinsam mit Akteuren aus Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Verwaltung neue Innovationen. Die Ergebnisse der Bürgerpanel-Befragungen fließen in die Entstehung und Umsetzung dieser Initiativen ein.

Weitere Informationen zu s:ne: https://sne.h-da.de.

Quelle: Hochschule Darmstadt