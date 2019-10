1908 stellt Peter Behrens den jungen Walter Gropius in seinem Architekturbüro ein, wirft ihn 1910 aber wieder hinaus. Es menschelte auf der Mathildenhöhe wie auch im Bauhaus und diese Beziehungen rückt die Ausstellung „Gestalt und Hinterhalt. Das Bauhaus im Spiegel der Mathildenhöhe“ augenzwinkernd in den Fokus. Eröffnet wird die Schau am Freitag, 01.11.19, um 18 Uhr im Foyer des Fachbereichs Gestaltung auf der Mathildenhöhe.

Geschichte und Schicksal des Bauhauses sind in vielfältiger Weise mit der Mathildenhöhe in Darmstadt verwoben. Die Ausstellung beleuchtet diese zum Teil unbeachteten Zusammenhänge und möchte so einen neuen, verblüffenden Blick auf das Bauhaus eröffnen: auf menschliche Beziehungen und Konflikte, geistige Hintergründe, personelle Verflechtungen, historische Zufälle und wirkungsvolle Einflüsse.

Die Ausstellung stellt zudem die Frage, was gewesen wäre, wenn das Bauhaus 1925 nicht nach Dessau, sondern nach Darmstadt gezogen wäre, so wie das damals im Gespräch war. Hierzu lässt sich in einer interaktiven Virtual-Reality-Installation in den berühmten Dessauer Bau von Gropius eintauchen, den ein studentisches Team des Fachbereichs Gestaltung virtuell direkt hinter Olbrichs Ausstellungsgebäude platziert hat.

Vorbesichtigt werden kann die Ausstellung am Freitag, 1.11., von 16 bis 21 Uhr im Designhaus (Eugen-Bracht-Weg 6, 64287 Darmstadt). Ansprechpartner vor Ort sind Professorin Ursula Gillmann und Angelina Dalinger, die mit Studierenden die Gestaltung der Ausstellung betreut haben. Ebenfalls vom Fachbereich Gestaltung der h_da sind anwesend die Kuratoren Prof. Dr. Kai Buchholz und Prof. Justus Theinert sowie Prof. Philipp Thesen, der die VR-Installation verantwortet. Um 18 Uhr beginnt dann die Eröffnung der Ausstellung mit Ansprachen und einem Umtrunk am Fachbereich Gestaltung (Olbrichweg 10, 64287 Darmstadt).

Die Ausstellung ist anschließend vom 2. November 2019 bis 5. Januar 2020 im Designhaus geöffnet: mittwochs bis sonntags von 12 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Zur Ausstellung „Gestalt und Hinterhalt. Das Bauhaus im Spiegel der Mathildenhöhe“ erscheint ein gleichnamiger Katalog. Vorgestellt wird das Buch von den Autoren Kai Buchholz und Justus Theinert am Dienstag, 3. Dezember um 18 Uhr am Fachbereich Gestaltung.

Quelle: Hochschule Darmstadt