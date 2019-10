TU Darmstadt: Professorin Tanja Brühl folgt auf Professor Hans Jürgen Prömel

Der Wechsel an der Spitze der TU Darmstadt ist vollzogen: Die neue Präsidentin der Technischen Universität Darmstadt, Professorin Tanja Brühl, hat am Montag (30.09.19) die Amtsgeschäfte von ihrem Vorgänger Professor Hans Jürgen Prömel übernommen. Ihr erster offizieller Arbeitstag ist am 1. Oktober 2019. Die Amtszeit der Politikwissenschaftlerin, die bislang an der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main forschte und lehrte, beträgt sechs Jahre.

In den vergangenen Wochen hatten Professor Prömel, der die TU Darmstadt zwölf Jahre leitete, und Professorin Tanja Brühl, die von 2012 bis 2018 Vizepräsidentin für Studium und Lehre an der Goethe-Universität war, den Übergang gemeinsam vorbereitet. „Ich freue mich, eine sehr erfolgreiche Technische Universität leiten zu dürfen, die ihre Stärken unter anderem aus der Kombination aus fachlicher und interdisziplinärer Forschung sowie ihrem besonderen Autonomie-Status zieht“, sagte Tanja Brühl.

Ihr Amtsvorgänger sagte: „Die TU Darmstadt ist in sehr guter Verfassung und in der Lage, künftige Herausforderungen, zum Beispiel die digitale Transformation, dynamisch anzunehmen und hochrelevante Beiträge für Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft zu leisten.“

Tanja Brühl (50) war seit Oktober 2007 Professorin für Politikwissenschaft mit dem Schwerpunkt Internationale Institutionen und Friedensprozesse an der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Ihre Arbeitsschwerpunkte waren Internationales Regieren, Friedens- und Konfliktforschung sowie internationale Umweltpolitik.

