Die Kirchen in Darmstadt und Region rufen zur Teilnahme an den Aktionen zum Klimaschutz beim „Global Strike“ am 20. September auf

Am Freitag, 20. September 2019, finden anlässlich der entscheidenden Sitzung des Klimakabinetts der Bundesregierung und vor dem UN-Klimagipfel in New York an vielen Orten Demonstrationen und andere Aktionen für wirksamen Klimaschutz statt. In Darmstadt organisiert „Fridays for Future“ Sterndemonstrationen, die um 12 Uhr an den drei Bahnhöfen – Haupt-, Ost- und Nordbahnhof – starten sowie eine anschließende Kundgebung und ein Straßenfest auf dem Karolinenplatz.

Die Leitungen der Evangelischen Dekanate Darmstadt-Stadt und Darmstadt-Land, das Katholische Dekanat Darmstadt und die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen Darmstadt (ACK) rufen zur Beteiligung an diesen Aktionen auf und werden selbst an ihnen teilnehmen.

Darüber hinaus regen sie an, das Thema in den Gottesdiensten am 15. September 2019 – etwa in einer „Klimafürbitte“ aufzunehmen – und dort auf die Veranstaltungen zum Klimaschutz hinzuweisen.

Für den 20. September 2019 laden sie zu Andachten in der Evangelischen Stadtkirche in Darmstadt (18 Uhr) und in der Evangelischen Kirche in Ober-Ramstadt (19 Uhr) ein.

Dekanin Ulrike Schmidt-Hesse, Dekan Arno Allmann, Dekan Dr. Christoph Klock und der ACK-Vorsitzende Bernd Lülsdorf erklären: „Wir zollen den Protestierenden von „Fridays for Future“ großen Respekt und unterstützen die Anliegen der jungen Generation. Wir bitten daher die Mitglieder unserer Gemeinden, ihr Engagement für Klimagerechtigkeit sowohl im persönlichen als auch im kirchlichen und gesellschaftlichen Leben deutlich zu verstärken. Die Bewahrung der Schöpfung ist schon seit Jahrzehnten ein zentrales Thema für die Kirche. Wir verstehen die von Gott geschaffene Welt als Gabe, die uns Menschen geschenkt und anvertraut ist. Damit ist der Auftrag verbunden, sorgsam mit ihr umzugehen und sie zu bewahren. Deshalb ist es wichtig, für Klimagerechtigkeit und eine gute Zukunft für alle zu beten und auf die Straße zu gehen. Zugleich gilt es kritisch zu prüfen, ob wir im jeweils eigenen Bereich genug für Klimaschutz und Klimagerechtigkeit tun.“

Quelle: Evangelisches Dekanat Darmstadt-Stadt