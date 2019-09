HEAG mobilo informiert auf neuer Internetseite über Baufortschritt der Lichtwiesenbahn

Im Herbst beginnen die Bauarbeiten für die Lichtwiesenbahn, die Verlängerung der Linie 2 auf dem Campus Lichtwiese der TU Darmstadt. Um Anwohner, Fahrgäste und interessierte Bürger immer auf dem Laufenden zu halten, informiert die HEAG mobilo von heute an auf der Website www.lichtwiesenbahn.de zum Fortschritt des Bauprojekts. In Form eines Blogs gibt das Verkehrsunternehmen regelmäßig Einblicke in die Baustelle und erklärt Hintergründe zu den Bauarbeiten. Wer möchte, kann die Neuigkeiten zur Lichtwiesenbahn auch als Newsletter abonnieren. Zusätzlich finden Besucher der Website Planungsunterlagen zum Download, wichtige Fragen und Antworten sowie die Vorteile und Ziele der Streckenerweiterung.

Quelle & Bild: HEAG mobilo GmbH