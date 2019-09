Stadt verlängert Freibadsaison im Mühltalbad bis 22. September

Die Freibadsaison wird verlängert – im Eberstädter Mühltalbad können die Darmstädterinnen und Darmstädter nun noch bis einschließlich Sonntag, 22. September 2019, schwimmen und planschen. Dies hat Bürgermeister Rafael Reißer mitgeteilt: „Da die Wettervorhersage weiterhin spätsommerliche Temperaturen verspricht, kommen wir gern dem Wunsch der Bürger nach und ermöglichen den Freibadbetrieb in Eberstadt über den gewohnten Termin hinaus. Das Mühltalbad bleibt bis 22. September geöffnet, täglich bis 19 Uhr.“

Im Großen Woog und im Arheilger Mühlchen wird die Saison dagegen am Sonntag, 15. September, beendet. Bereits geschlossen ist das DSW-Freibad, dort laufen die Vorbereitungen für den Aufbau der Traglufthalle.

Die Hallensaison im Bezirksbad Bessungen beginnt am Montag, 16. September 2019; in der Traglufthalle des DSW-Bads ist der Start eine Woche später, am Montag, 23. September 2019, vorgesehen.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt