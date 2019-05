Helferinnen und Helfer für das Sport- und Spielfest im Herrngarten gesucht

„bunt, gemeinsam, fair“ – so lautet das Motto des diesjährigen Sport- und Spielfests, zu dem die Wissenschaftsstadt Darmstadt, der Sportkreis Darmstadt-Dieburg und die Firma Merck am

30. Juni 2019 in den Herrngarten einladen. Zur 41. Auflage – damit ist das Fest die älteste und einzige in ununterbrochener Folge stattfindende Veranstaltung dieser Art in Deutschland – werden bis zu 15 000 Besucherinnen und Besucher erwartet.

„Das Gelingen des Festes hängt ganz entscheidend vom Engagement und der Einsatzfreude der Helferinnen und Helfer ab – und davon brauchen wir eine ganze Menge“, erklärt Bürgermeister Rafael Reißer mit Blick auf die zahlreichen Mitmach-Stationen. „Also: Melden Sie sich für die Stationenbetreuung als Betreuer oder Betreuerin an und unterstützen Sie die größte Sportveranstaltung mit aktiven Teilnehmerinnen und Teilnehmern in ganz Südhessen“, ruft Reißer zum Mitmachen auf.

Der ehrenamtliche Einsatz wird mit kostenloser Verpflegung (Mittagessen, Kaffee und Kuchen, Eis, Getränke), dem nicht käuflich zu erwerbenden Veranstaltungs-T-Shirt und einer Aufwandsentschädigung belohnt.

Weitere Informationen und das Anmeldeformular gibt es unter https://liup.de/sport-und-spielfest.

Anmeldungen nimmt das Sportamt Darmstadt, Melanie Herge, per Mail an melanie.herge [at] darmstadt [dot] de oder per Post in die Bad Nauheimer Straße 2, 64289 Darmstadt entgegen. Für Rückfragen stehen beim Sportamt Melanie Herge (06151/13-2971) und Elisa Böhler (06151/13-2976) zur Verfügung.

Eine gesonderte schriftliche Bestätigung bzw. Zusage der Anmeldung erfolgt nicht mehr. Treffpunkt wird am 30. Juni 2019 um 9.30 Uhr im Herrngarten am Informationsstand des Sportamtes sein.