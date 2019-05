Oberbürgermeister Partsch und Bürgermeister Reißer begrüßen rund 100 neue deutsche Staatsbürger bei der Einbürgerungsfeier in der Orangerie

Oberbürgermeister Jochen Partsch und Bürgermeister Rafael Reißer haben am Mittwoch (15.05.19) rund 100 Darmstädterinnen und Darmstädter bei der Einbürgerungsfeier in der Orangerie begrüßt. Dabei überreichten Partsch und Reißer den neu Eingebürgerten ihre Begrüßungsurkunden. Die geehrten Personen sind ein Teil von insgesamt 478 Menschen aus über 70 Herkunftsländern, die im Jahr 2018 in Darmstadt die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten haben.

Oberbürgermeister Jochen Partsch sagte im Rahmen der Feierlichkeiten: „Mit dem heutigen Festakt wollen wir noch einmal alle neuen Bürgerinnen und Bürger offiziell willkommen heißen, die sich im vergangenen Jahr für die Annahme der deutschen Staatsbürgerschaft entschieden haben. Dies ist ein mutiger Schritt in ein neues Leben, ein klares Bekenntnis zu den Werten unserer Demokratie und eine Bereicherung für das Gemeinwesen und die Stadtgesellschaft. Die Einbürgerung stärkt die Bindung an Deutschland und an Darmstadt. Es ist toll zu sehen, dass sich auch im Jahr 2018 wieder zahlreiche Menschen, die in den vergangenen Jahren aus der ganzen Welt zu uns gekommen sind, für diesen Schritt entschieden haben.“

Bürgermeister Rafael Reißer ergänzte: „Ich wünsche allen heute geehrten Bürgerinnen und Bürgern einen guten Start in ihren neuen Lebensabschnitt als neue deutsche Staatsbürger. Sie alle haben bewiesen, dass sie bereit sind, für ihren neuen Status auch Anstrengungen auf sich zu nehmen. Das Abstreifen einer alten Verbundenheit und die Annahme einer Neuen ist keine Selbstverständlichkeit und wird von uns heute in diesem besonderen Rahmen entsprechen gewürdigt.“

Bereits in den Jahren 2006 und 2007 waren in Darmstadt Einbürgerungsfeiern durchgeführt worden, die jedoch auf Grund der damals geringen Resonanz wieder eingestellt worden sind. 2017 gab es im Februar erstmals wieder eine Einbürgerungsfeier mit außerordentlich positiver Resonanz. Es wurde daher entschieden im Rahmen der Etablierung einer Willkommenskultur in der Wissenschaftsstadt Darmstadt wieder weiterhin jährlich Einbürgerungsfeiern durchzuführen. Für die Einbürgerung sind zahlreiche Voraussetzungen zu erfüllen, darunter das Erreichen eines besonderen Sprachniveaus, ein langjähriger Wohnsitz in Deutschland und das Bekenntnis zur freiheitlich demokratischen Grundordnung des Grundgesetzes.

2018 wurden in Darmstadt unter anderem Menschen aus Großbritannien (45), der Türkei (57), Marokko (35), Polen (15), Italien (21), der Ukraine (11), Pakistan (13), Spanien (14), und dem Iran (24) eingebürgert.

