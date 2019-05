Die traditionelle Darmstädter Frühjahrsmess‘ findet vom 10. bis 20.Mai 2019 auf dem Messplatz statt

Die offizielle Eröffnung mit Stadtkämmerer André Schellenberg findet am Freitag den 10. Mai um 18 Uhr, auf dem Messplatz im Biergarten des Imbissbetriebes Manfred Hausmann statt. Zum ersten Mal wird auch die Geschäftsführerin der Darmstadt Marketing GmbH Anja Herdel in ihrer neuen Verantwortung als Veranstalterin, in Kooperation mit dem Darmstädter Schaustellerverband, vertreten durch Bernd Salm, die Besucherinnen und Besucher begrüßen.

Von 14.00 Uhr bis 22.00 Uhr lädt die Darmstädter Frühjahrsmess` auf dem Messplatz täglich mit vielen Fahrgeschäften, Imbissbuden und dem Dippe- und Verkaufsmarkt mit über 70 Ständen zum Bummeln, Genießen, Freunde treffen und Spaß haben ein.

Die Fahrgeschäfte Petersburger Schlittenfahrt, Break Dance und Intoxx werden gerade die meist jungen Gäste mit rasanten Fahrten begeistern. Das Laufgeschäft „Dschungelcamp“ wird auf 4 Ebenen sowohl junge wie auch ältere Gäste mit Dschungelprüfungen mit Action-Laufparcours und neuesten Spaßeffekten überraschen. Die Fahr- u. Belustigungsgeschäfte Skipper, Auto-Scooter, Taifun und ein Glasirrgarten vervollständigen dieses Angebot.

Für die kleinen und kleinsten Besucher der Mess` stehen verschiedene Kinderfahrgeschäfte, wie Kettenkarussell, Kinderflieger, Schiffschaukel, Kinderkarussell, Verkehrskindergarten und Trampolin zur Verfügung. Der Darmstädter Schaustellerverband wird auch zur Frühjahrsmess` die kleinen und kleinsten Besucher täglich bis ca. 19 Uhr zu kostenlosen Schminkaktionen einladen.

Freitag, 10. Mai: von 17 bis 18 Uhr: Eröffnungsknaller – Fahrpreis an allen Fahrgeschäften 1€

Sonntag, 12. Mai: Der Muttertag wird auf dem Messplatz mit Live Musik durch „En Haufe Leut“ begleitet

Dienstag, 14. Mai: Familientag – Fahrgeschäfte und Eintritte zum halben Preis, aber auch alle anderen Geschäfte halten tolle Sonderangebote für Ihre Gäste bereit

Mittwoch, 15. Mai: Kinder-Spielfest mit Luftballon-Wettfliegen und Schnitzeljagd

Donnerstag, 16. Mai: „Schnippeltag“ zwischen 14 und 22 Uhr bei Abgabe der Angebotsschnippel kann bares Geld gespart werden

Samstag, 18. Mai: Zwischen 11 und 15 Uhr ein „Scooter Ball Turnier“ im Autoscooter der Familie Hausmann statt

Sonntag, 19. Mai: Ab 12 Uhr US-Car und Oldtimer Treffen mit Showfahrten und amerikanischen Spezialitäten bei Live-Musik

Montag, 20. Mai: Großes Abschlussfeuerwerk um 21 Uhr

Quelle: Darmstadt Marketing GmbH