„Junger Jazz“ – Darmstädter Schüler-Bands spielen in der Centralstation

Beim Jazzkonzert am 7. Mai 2019 geben sechs Schüler-Bands einen Einblick in die Vielfalt der Darmstädter Schul-Jazz-Szene. Oberbürgermeister Jochen Partsch eröffnet das Konzert in der Centralstation um 19.30 Uhr.

Fünf Schulbands aus Darmstadt zeigen dann ihr musikalisches Können. Die Edith-Stein-Schule, die Bertolt-Brecht-Schule, die Viktoriaschule, die Justus-Liebig-Schule, das Ludwig-Georgs-Gymnasium sind jeweils mit einer Jazzformation vertreten. Die Band des Schuldorfs Bergstraße wird dieses Mal leider nicht am Konzert teilnehmen können. Das Repertoire der 14 bis 20 Jahre alten Nachwuchsmusiker ist vielschichtig; ein buntes Programm aus swingenden und groovenden Titeln, aber auch Filmmusiken, All-Time-Klassikern und lateinamerikanischen Songs sowie Rock- und Popstücke werden an diesem Abend zu hören sein.

Jede Schülerband spielt etwa 20 Minuten. Einlass in den Saal der Centralstation ist ab 18.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.