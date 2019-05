Der BUND lädt ein: Informationen zum Stand der Planung des Zentrums für Stadtnatur – Wie können Sie unterstützen?

Für Mittwoch, 8 Mai 2019 um 19 Uhr lädt der Kreisverband Darmstadt im Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) in den Veranstaltungsraum Ost, 1. OG im Orangeriegebäude, Bessunger Straße 44, 64285 Darmstadt ein.

Informiert wird über den Stand der Planungen zum Zentrum für Stadtnatur auf einem Teilgelände der ehemaligen Stadtgärtnerei in der Orangerie und Möglichkeiten der Unterstützung.

In diesem Jahr soll es mit dem ersten sichtbaren Schritt mit dem Aufbau des Zentrums für Stadtnatur auf einem Teilgelände der ehemaligen Stadtgärtnerei in der Orangerie in Darmstadt losgehen. Während des Infoabends berichtet der BUND über den aktuellen Stand sowie über die finanzielle Unterstützungsmöglichkeit in Form einer Leih- und Schenkgemeinschaft. So können Bürger*innen mit der Verpflichtung zu monatlich überschaubaren Beträgen schon jetzt den Aufbau des Zentrums fördern.

Das BUND Zentrum für Stadtnatur soll ein Ort zum Natur erleben, für Begegnung und Austausch, zum Lernen und Schauen, zum Mitmachen und Mitgärtnern und zur Förderung der Biologischen Vielfalt werden.

Mehr Informationen unter www.bund-darmstadt.de