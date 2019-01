Pfungstadt: Vier Festnahmen nach Einbruch in Handyshop

Aufmerksame Anwohner und eine sofort veranlasste Fahndung der Polizei in Darmstadt haben am Freitag (11.01.19) zu der erfolgreichen Festnahme von vier jungen Männer geführt, die im Verdacht steht, aus einem Handyshop in der Eberstädter Straße, Mobiltelefone und Tablets gestohlen zu haben.

Zeugen waren kurz nach 1 Uhr, im Zusammenhang mit dem verdächtigen Geräusch einer klirrenden Scheibe, auf einen schwarzen Wagen aufmerksam gemacht worden, der auffallend schnell in Richtung Eberstadt flüchtete. Umgehend alarmierten sie die Polizei. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte das beschriebene Auto, besetzt mit den vier Beschuldigten, von der Darmstädter Autobahnpolizei und Zivilfahndern auf der A5 gestoppt kontrolliert werden. Bei der anschließenden Durchsuchung stellten die Beamten im Fußraum des Autos umfassendes Beweismaterial, das mutmaßliche Diebesgut sowie rund 50 Gramm Haschisch sicher. Zudem zeigte sich im Rahmen der Kontrolle, dass der 23-Jährige Wagenlenker unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Das kriminelle Quartett, im Alter von 18 und 23 Jahren aus dem Hochtaunuskreis, wurde festgenommen und der Darmstädter Kriminalpolizei übergeben. Die Ermittler des Kommissariats 21/22 sind nun mit den weiteren Untersuchungen zu den Hintergründen der Tat betraut. Diese dauern derzeit an.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen