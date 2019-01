Unbekanntes Auto quert Kreuzung – 9-Jährige Businsassin bei Bremsmanöver verletzt – Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am Samstagnachmittag (12.01.19) ereignete sich im Kreuzungsbereich der Bismarckstraße / Kasinostraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 9 Jahre altes Mädchen, als Insassin in einem Linienbus, leicht verletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der weiße Bus, der Linie K, kurz nach 16 Uhr, in den Kreuzungsbereich ein, als plötzlich ein Auto querte und sich zügig über die Bismarckstraße in Richtung Innenstadt entfernte. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste der Busfahrer sein Gefährt stark abbremsen. Dadurch kam das 9-jährige Mädchen zu Fall und verletzte sich leicht. Für den Fortgang der Ermittlungen suchen die Beamten des 2.Polizeireviers in Darmstadt nun Zeugen des Vorfalls und fragen: Wer hat das Unfallgeschehen beobachtet oder kann Hinweise zu dem flüchtenden Auto geben? Alles Sachdienliche wird von den Ordnungshütern unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegengenommen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen