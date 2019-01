Wissenschaftsstadt Darmstadt veröffentlicht Programm des Familienzentrums für das 1. Halbjahr 2019

Die Wissenschaftsstadt Darmstadt hat kürzlich das Programm des Familienzentrums für das 1. Halbjahr 2019 veröffentlicht. Es orientiert sich an den Bedürfnissen von jungen Familien und bietet Informationen, Begleitung, Bildungs- und Beratungsangebote. Zusätzlich gibt es Angebote rund um Gesundheit und Bewegung, Kochkurse und Qualifizierung zur Kindertagespflegeperson. Die neuen Kurse beginnen nach den Winterferien sowohl in der Hauptstelle in der Frankfurter Straße 71 als auch in den Außenstellen in Arheilgen, Kranichstein, Eberstadt und Wixhausen. In Arheilgen ist das Programm sowohl in der Außenstelle des Familienzentrums, Jakob-Jung-Straße 2, und der Bezirksverwaltung erhältlich und steht auch online auf www.familienzentrum-darmstadt.de zum Download bereit.

„Mit den Angeboten des Familienzentrums bietet die Wissenschaftsstadt Darmstadt werdenden Eltern und jungen Familien wohnortnah die Möglichkeit für frühe Bildung und Beratung. Unsere Aufgabe sehen wir darin, Familien zu unterstützen und eine gute Basis für ein Netzwerk in ihrem Sozialraum zu schaffen“, erklärt Sozialdezernentin Barbara Akdeniz.

In der Außenstelle Arheilgen starten nach den Winterferien wieder neue Kurse: Fit mit Bauch; Rückbildungsgymnastik; Rückbildung – Babymassage, ein Kurs für die ganze Familie; Wir entdecken die Kinderfarm; Alles klingt und schwingt – Musik und Rhythmus für die Kleinen (1,5 bis 3 Jahren). Freitags gibt es Tai Chi und Qi Gong für Anfänger und Fortgeschrittene. Um schriftliche Anmeldung wird gebeten.

Der Offene Eltern-Kind-Treff für Erwachsene mit Kindern von 1 bis 3 Jahren steht ihnen außerhalb der Schulferien jeden Mittwoch-Vormittag von 9.30 bis 11.30 Uhr zur Verfügung. Jeden Donnerstag-Nachmittag von 14.30 bis 16.30 Uhr gibt es einen Offenen-Baby-Treff für Erwachsene mit ihren Babys bis zu einem Jahr. Hier haben Mütter und Väter Raum und Zeit für Gespräche, Kontaktaufnahme und zum Erfahrungsaustausch mit anderen jungen Eltern in der neuen Lebensphase. Hier ist keine Vorabanmeldung notwendig.

Für alle Darmstädter Bürgerinnen und Bürger steht die Beratung von Schwangeren und Eltern mit Kindern im Alter von 0 bis 3 Jahren kostenfrei zur Verfügung: Hotline- Telefonische Information für Schwangere und junge Eltern, Telefon 06151 133212: dienstags von 9 bis 11 Uhr; Baby- und Kleinkindersprechstunde, Telefon 06151 133030, Anmeldung hierzu montags bis freitags in der Zeit von 8 bis 12 Uhr. Jeden 2. Montag im Monat findet von 10 bis 11.30 Uhr eine Stillsprechstunde in der Frankfurter Straße 71 statt. Babysitter-Vermittlung, Telefon 06151 133030. Die Erziehungsberatung, Jakob-Jung-Straße 2 ist unter der Telefonnummer 06151 35060 zu erreichen. Jeden Montag von 16 bis 17.30 Uhr wird eine Offene Sprechstunde angeboten, auch ohne telefonische Voranmeldung. Weitere Informationen zu den Angeboten gibt es vor Ort in der Frankfurter Straße 71, unter Telefon 06151 132509 oder per Mail an fbs [at] darmstadt [dot] de.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt