Für Mittwoch, 16. Januar 2019, um 19 Uhr, lädt der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) zum Vortrag „Wir tun was für Wildbienen und Co. – Wildbienenschutz aber richtig“ ein. Treffpunkt ist die Medienbäckerei Niko Martin, Jahnstraße 70 in 64285 Darmstadt-Bessungen.

Der letzte Sommer ist vorbei und wieder wurden weniger Insekten gesichtet als noch vor zehn oder zwanzig Jahren. Woran liegt das? Was können wir tun? Was können wir anregen? Künstliche Nisthilfen bauen oder sind es die Kombination von Nahrungsangebot, Nistplätzen und Baumaterial? Der Vortrag mit Diskussion erläutert an Beispielen die Lebensweise von Wildbienen und zeigt, wie auch wir auf dem Balkon, im Vorgarten, auf dem Garagendach oder auch auf größeren Flächen tätig werden können, um Wildbienen, aber auch Schmetterlingen Lebensraum in die Stadt zurückzubringen.

Mehr Informationen unter www.bund-darmstadt.de.