34-Jähriger randaliert in Shisha-Bar

Ein 34 Jahre alter Mann aus Darmstadt-Arheilgen wurde am Mittwochmorgen (09.01.19) nach einem Polizeieinsatz in eine Klinik gebracht. Gegen 10 Uhr verständigten Passanten in der Pützerstraße die Polizei, nachdem sie den 34-Jährigen durch ein Fenster, randalierend in einer Shisha-Bar, beobachten konnten. Nach ersten Hinweisen hielt sich der Mann berechtigt in der Bar auf, hatte zuvor Drogen konsumiert und den Ausgang nicht mehr gefunden, was zu dem Verhalten führte. Die Polizisten waren gezwungen, neben der Unterstützung eines Diensthundes, auch Pfefferspray einzusetzen, um ihn festzunehmen. Aufgrund seines Verhaltens wurde er im Anschluss in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Dort wurden auch seine leichten Verletzungen, die er sich durch das Zerschlagen des Mobiliars in der Bar, inklusive einer dortigen Fensterscheibe, zugezogen hatte, versorgt.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen