Griesheim: Raubüberfall auf Getränkemarkt

Ein Getränkemarkt in der Ottostraße in Griesheim war Ziel eines Räubers, der am Mittwochabend (09.01.2019) gegen 17.53 Uhr mit einer Pistole bewaffnet gegenüber dem Kassierer seine Geldforderung unterstrich. Er ließ sich Münzen und Scheine aus der Kasse in eine Plastiktüte packen, während er fortwährend mit der Waffe auf sein Gegenüber zielte. Sofort nach der Tat machte er sich zu Fuß auf die Flucht und bog beim Verlassen des Tatortes nach rechts in die Ottostraße ab. Dort verliert sich seine Spur und lässt die sofort eingeleitete Fahndung der Polizei ergebnislos enden. Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 175 cm, schmächtige Gestalt, bekleidet mit Skimütze, blauer Jacke und dunkler Hose. Er sprach Deutsch mit südländischem Akzent. Die Kriminalpolizei in Darmstadt bittet unter 06151-9690 um Hinweise, die zur Aufklärung der Tat führen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen