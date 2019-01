Engel & Heilige – Der monatliche Heiligenkalender des HLMD – Heilige Agnes

Am Dienstag, dem 22. Januar 2019, lädt das Hessische Landesmuseum Darmstadt in der Reihe »Engel & Heilige. Der monatliche Heiligenkalender des HLMD« um 16 Uhr zu der Führung »Heilige Agnes« mit Dr. Thomas Foerster, Kustos Kunst des Mittelalters, ein.

Die heilige Agnes war noch eine sehr junge Christin, als sie im 3. Jahrhundert in Rom ihr Martyrium erlitt. Daher berichten berühmte Theologen wie der Bischof von Mailand und spätere Kirchenvater Ambrosius († 397) über Agnes und stellen die Vorbildhaftigkeit ihres Glaubens und Lebens heraus. In welcher Weise uns Agnes im HLMD begegnet und was es mit dem Lamm, das sie stets präsentiert, auf sich hat, erkunden wir gemeinsam.