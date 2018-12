Sammelstellen für abgeschmückte Weihnachtsbäume

Wie in jedem Jahr können Darmstädter Bürgerinnen und Bürger ihre ausgedienten Weihnachtsbäume (keine Plastikbäume) an zahlreichen Sammelstellen im Stadtgebiet ablegen. Von dort entsorgt sie der Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD), der die Sammelplätze vom 7. Januar bis zum 1. Februar 2019 regelmäßig anfährt. Da die Bäume auf der Darmstädter Kompostierungsanlage verarbeitet werden, müssen sie restlos von Weihnachtsschmuck befreit sein. Bleilametta kann an der Recyclingstation des EAD (Sensfelderweg 33, 64293 Darmstadt) montags, dienstags und donnerstags von 8 bis 17 Uhr, mittwochs von 13 bis 18 Uhr, freitags von 8 bis 16 Uhr und samstags von 9 bis 13 Uhr kostenfrei abgegeben werden.

Insgesamt stehen im Stadtgebiet 26 Sammelstellen zur Verfügung:

Im Stadtzentrum:

Bessunger Straße 125 (Bauverwaltung)

Moosbergstraße / Mendelssohnstraße

Friedrich-Ebert-Platz (Südseite Beckerstraße)

Frankfurter Straße (Herrngarten-Eingang gegenüber Alicenstraße)

Washingtonplatz (neben der Litfasssäule)

Darmstraße / Gervinusstraße (Parkplatz)

Ohlystraße (Sackgassenbereich, am Wäldchen)

Hobrechtstraße / Osannstraße

Marienplatz (Nordostseite an der Sandstraße)

Kirschenallee (an der Dongesmauer beim öffentlichen Container-Standplatz)

Komponistenviertel

Im Emser / Flotowstraße

Waldkolonie

Eifelring (Osteingang des Waldfriedhofes)

Heimstättensiedlung

Pulverhäuserweg (Buswendeplatz, Westseite)

Wixhausen

Seegartenstraße / Bahnhofstraße (alter Kirchweihplatz)

Verdistraße (östlich der Volksbank)

Arheilgen

Im Elsee (Spielplatz)

Blütenallee / Ecke Nelkenweg

Wachtelweg / Steinstraße

Grillparzerstraße (gegenüber Stadtteilschule Arheilgen – nicht am Thomas-Mann-Platz)

Kranichstein

Bartningstraße / Esselbornstraße

Freifläche Elisabeth-Selbert-Straße / Strahringerplatz / Borsdorffstraße

Eberstadt

Reuterallee / Mecklenburgerstraße (Parkplatz)

Brandenburger Straße (Andersenschule)

Eberstädter Marktstraße / Oberstraße (Parkplatz)

In der Kirchtanne (neben Altpapier-Behälter)

Von-Ketteler-Straße / Carlo-Mierendorff-Straße (freier Platz)

Tannenbäume können auch direkt an der Kompostierungsanlage (Eckhardwiesenstraße 25, 64289 Darmstadt) abgegeben werden. Die Kompostierungsanlage ist montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr sowie samstags von 8 bis 12 Uhr geöffnet. Die Anlieferung im Pkw oder Pkw-Kombi (bis 5 Sitzplätze) ist kostenfrei.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt