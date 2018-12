Geschichten zur Winterzeit im Januar 2019 in der Stadtbibliothek Darmstadt

Im neuen Jahr geht es gleich am Samstag, 5. Januar 2019, wieder los mit dem Vorlesen für Kinder ab vier Jahren in der Stadtbibliothek Darmstadt im Justus-Liebig-Haus, Große Bachgasse 2. Um 11 Uhr heißt es in der Kinder- und Jugendabteilung „Herr Eichhorn und der erste Schnee“. Die ehrenamtlichen Vorlesepatinnen und Vorlesepaten lesen unter diesem Motto Geschichten zur Winterzeit vor. Weitere Termine sind Samstag, der 12. Januar und 26. Januar. Zwei Kamishibai-Geschichten, das ist japanisches Erzähltheater, stehen am 19. Januar auf dem Programm: „Frau Holle“ und „Der erste Schnee“. Die Teilnahme ist kostenfrei.