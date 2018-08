Wochenendausflug: Feuriger Elias macht wieder Dampf – Historische Dampfstraßenbahnfahrten zwischen Darmstadt und Griesheim

Mit dem Ende der Sommerferien kehrt auch Deutschlands einzige Dampfstraßenbahn aus der Sommerpause zurück: An den Sonntagen vom 26. August bis 23. September, sowie am Samstag, 22. September 2018, fährt der Feurige Elias wieder auf der historischen Strecke zwischen dem Darmstädter Kongresszentrum Darmstadtium und der Wagenhalle in Griesheim. Eine Ausnahme bildet der 16. September 2018; an diesem Tag wird wegen einer Brückensanierung in der Rheinstraße die Fahrt nach Kranichstein erfolgen.

Bereits 1886 gab es ein kleines Straßenbahnnetz in Darmstadt. Die Dampflokomotive fuhr damals mit vier bis fünf Personenwagen von der Residenzstadt zum damaligen Truppenübungsplatz in Griesheim und zum beliebten Ausflugsziel nach Eberstadt, bis sie im Jahr 1922 aus dem Stadtbild verschwand.

Seit 1997, also bereits seit über 20 Jahren wird diese Dampfstraßenbahn von der Arbeitsgemeinschaft Historische HEAG-Fahrzeuge im Eisenbahnmuseum Darmstadt-Kranichstein e.V. betrieben. Die Fahrt bietet ein nostalgisches Ausflugsvergnügen für die ganze Familie.

Historische Grenzkontrolle am 9. September 2018

Eine besondere Attraktion stellt alljährlich die historische Grenzkontrolle dar, die dieses Jahr am 9. September (Sonntag) stattfindet. Laienschauspieler erinnern an die Zeit, als 1918 Griesheim französisch besetzt war und Fahrgäste auf dem Weg nach Darmstadt an der Demarkationslinie am Waldfriedhof Zollkontrollen über sich ergehen lassen mussten.

Als zusätzliche Attraktion verkehrt an diesem Tag neben der Dampfstraßenbahn auch eine historische Straßenbahn zwischen dem Kongresszentrum Darmstadtium und der Wagenhalle in Griesheim.

Fahrt am 16. September 2018 nach Kranichstein

Am 16. September fährt der Feurige Elias wegen einer Brückensanierung nach Kranichstein.

Ab Darmstadt Kongresszentrum Darmstadtium (nur 16.9.):

11.25 Uhr, 13.10 Uhr, 14.40 Uhr, 16.10 Uhr

Ab Kranichstein / Bahnhof (nur 16.9.):

12.25 Uhr, 14.10 Uhr, 15.40 Uhr, 17.10 Uhr

Weitere Fahrten August und September 2018

Der Feurige Elias fährt an folgenden Tagen nach Griesheim:

26.8., 2.9., 9.9., 22.9., 23.9.

Ab Darmstadt Kongresszentrum Darmstadtium:

11.15 Uhr, 13 Uhr, 14.30 Uhr, 16 Uhr

Ab Griesheim Wagenhalle:

12.30 Uhr, 14 Uhr, 15.30 Uhr, 17 Uhr

Fahrpreise

Für Erwachsene beträgt der Fahrpreis (einfache Fahrt) 4,50 Euro und für Kinder (4 -14 Jahre) 2 Euro. Familien (zwei Erwachsene mit bis zu drei Kindern) zahlen 9 Euro. Der Zug verkehrt auf der genannten Strecke ohne Zwischenhalt. Die Fahrt dauert zirka 25 Minuten. Fahrkarten gibt es direkt beim Schaffner. Gruppen ab zehn Personen werden gebeten, ihre Fahrtwünsche unter der Telefonnummer 0172 692 3991 anzumelden.

Aus Platzgründen ist die Mitnahme von Fahrrädern und schweren Traglasten nicht möglich. Wegen des leichten Rußflugs und der zum Teil offenen Anhänger empfiehlt es sich, bei der Fahrt wetterfeste und unempfindliche Kleidung zu tragen.

Sonderfahrplan der historischen Straßenbahn am 9. September 2018

Ab Darmstadt Kongresszentrum Darmstadtium:

12.15 Uhr, 13.45 Uhr, 15.15 Uhr, 16.45 Uhr

Ab Griesheim Wagenhalle:

13.15 Uhr, 14.45 Uhr, 16.15 Uhr, 17.45 Uhr

Einzelfahrten mit der historischen Straßenbahn kosten 2,65 Euro für Erwachsene und 1,55 Euro für Kinder.

Interessierte finden weitere Informationen im Internet unter www.historische-heag-fahrzeuge.de. Eine Fahrplanbroschüre ist im Kundenzentrum der HEAG mobilo am Luisenplatz erhältlich.

Quelle & Bild: HEAG mobilo GmbH