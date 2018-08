Volkshochschule der Wissenschaftsstadt Darmstadt stellt Programm für das 2. Halbjahr 2018 vor

Die Volkshochschule (vhs) der Wissenschaftsstadt bietet auch im 2. Halbjahr 2018 wieder zahlreiche spannende Kurse an. Am Mittwoch (15.08.18) hat Bürgermeister Rafael Reißer gemeinsam mit der Leiterin der vhs, Dr. Monika Krutsch, einen Einblick in das Programm gegeben.

„600 Bildungsangebote in sechs Fachbereichen und verschiedenen Formaten bieten allen Bürgerinnen und Bürgern Darmstadts vielfältige Gelegenheiten zum Lernen, Informieren und Austauschen. Kurse aus Politik, Kultur, Gesundheit, Sprache, Beruf und Grundbildung haben Tradition und lassen sich auch im neuen Programmheft entdecken. Daneben werden aber auch aktuelle Themen, wie beispielsweise der große Bereich Digitalisierung, aufgegriffen. Mit der ersten Kurszusammenstellung unter neuer vhs-Leitung wartet auch im zweiten Semester für alle Interessierten wieder ein attraktives Bildungsangebot“, erklärt der für die Volkshochschule zuständige Bürgermeister Rafael Reißer.

Die neue Datenschutzgrundverordnung wird in einem Abendvortrag fachkompetent vorgestellt und bietet vor allem Engagierten im Ehrenamt wichtige Informationen. Im Fachbereich Beruf startet die Reihe „Digitalisierung im Dialog“.

Die schon seit einigen Jahren etablierten Kurse zur Grundbildung wurden unter dem neu eingerichteten Fachbereich Grundbildung/Schulabschlüsse verortet. Der in Darmstadt starke Fachbereich Sprache hat eine Erweiterung erfahren. Mit der Ergänzung um das Thema Verständigung rücken die Kurse zur Gebärdensprache an eine neue Stelle. Fachveranstaltungen zur leichten Sprache werden zukünftig an dieser Stelle präsentiert.

Aufmerksame Leserinnen und Leser werden, neben geänderten thematischen Zuordnungen, weitere Neuerungen bemerken: Vorträge aus allen Fachbereichen werden in einer Übersicht präsentiert. Neu im Heft veröffentlicht sind auch die geltenden Datenschutzbestimmungen der vhs Darmstadt.

Das neue Programmheft der vhs ist ab sofort kostenfrei bei der Volkshochschule im Justus-Liebig-Haus, an vielen öffentlichen Stellen und online auf www.darmstadt.de/vhs erhältlich. Das Herbst/Wintersemester 2018/19 startet am 27. August. Anmeldung sind ab sofort möglich.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt