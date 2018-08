Intensive Personenkontrollen im Stadtgebiet zur Bekämpfung der Straßenkriminalität gehen weiter – 15 Plomben Heroin sichergestellt

Im Rahmen der intensiven Bekämpfung der Straßenkriminalität haben Zivilfahnder auch am Montag (13.8.) und Dienstag (14.8.18) wieder verstärkt Personenkontrollen im Darmstädter Innenstadtbereich und den umliegenden Grünanlagen durchgeführt. Unter den Überprüften befanden sich zahlreiche Personen, die bereits in der Vergangenheit wegen Drogen-, Diebstahls- und Körperverletzungsdelikten in Erscheinung getreten waren.

Für einen Mann aus Eppertshausen endete in diesem Zusammenhang der Montagabend in einer Justizvollzugsanstalt. Gegen den 31-Jährigen lag ein von der Staatsanwaltschaft Darmstadt ausgestellter Haftbefehl wegen Diebstahlsdelikten vor. Am Dienstagmittag überprüften die Polizisten unter anderem eine dreiköpfige Personengruppe auf dem Luisenplatz. Die Männer im Alter zwischen 39 und 55 Jahren weckten zuvor durch verdächtige Tauschgeschäfte die Aufmerksamkeit der Ordnungshüter. Bei der anschließenden Kontrolle wurden die Fahnder fündig und stellten bei dem 39 Jahre alten Tatverdächtigen fünfzehn verkaufsfertige Heroinplomben sicher. Weitere geringe Mengen Haschisch fanden sich zudem in der Wohnung des Mannes, die im Anschluss, mit seiner Zustimmung, durchsucht wurde. Nach seiner vorläufigen Festnahme wird sich der Mann nun zukünftig in Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten müssen.

Mit dem Ziel die öffentlichen Plätze sicherer und für Kriminelle unattraktiv zu machen, werden die polizeilichen Kontrollen fortgesetzt.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen