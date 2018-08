Vier Läufe – ein großes Spektakel in Egelsbach

Am 26. August 2018 fällt der Startschuss zum 40. KOBERSTÄDTER WALD-MARATHON in Egelsbach. Den Jubuläumslauf sieht der Veranstalter als ganz besondere Herausforderung.

Das Koberstädter-Marathonteam um ihre Sprecherin Martina Bareuther hat hierzu bereits alle Hände voll zu tun, um wie in den letzten 39 Jahren gewohnt, die Veranstaltung mit Start und Ziel am Sportzentrum Egelsbach am Sonntag 26. August 2018 pünktlich zu starten. Der attraktive Kurs durch den Koberstädter Forst, östlich von Egelsbach, sollte in diesem Jahr wieder über 1000 Läuferinnen und Läufer anlocken. Ausschreibungen und Anmeldungen hierzu werden bereits seit Frühjahr bei vielen Laufveranstaltungen in Hessen und angrenzenden Bundesländern ausgelegt. Onlineanmeldung ist übrigens bis Freitag, 24. August, 18:00 Uhr möglich (www.koberstaedter-marathon.de).

Nachmeldungen können Samstag, 25. August 2018 von 15 – 18 Uhr und am Veranstaltungstag bis eine Stunde vor dem jeweiligen Start im Egelsbacher Stadion im Zelt vorgenommen werden.

Die Sportgemeinschaft Egelsbach 1874 e.v. und das Marathonteam lädt alle sportbegeisterte Läuferinnen und Läufer aus nah und fern hierzu herzlich ein mit zu machen. Auch wenn unsere Veranstaltung als NATIONALE LAUF ausgeschrieben ist, konnten wir immer wieder Läufer z.B. aus USA, Australien, Canada, Südafrika, Japan und aus den europäischen Nachbarstaaten begrüßen die in den letzten Jahren in Egelsbach an den Start gingen. Auf die Strecke gehen an dem Sonntagmorgen neben den Marathonis (8:00 Uhr) wieder die Teilnehmer des Halbmarathons (9:40 Uhr), die seit bestehen des KWM immer die stärkste Teilnehmergruppe bilden, sowie die 1o Kilometer Läuferinnen und Läufer (10:00 Uhr).

Alle drei Läufe werden in Altersklassen gewertet und jeweils die ersten drei Läuferinnen und Läufer erhalten im Rahmen einer Siegerehrung Ehren- und / oder Sachpreise. Zusätzlich erfolgt für den 10 und 21,1 km Lauf eine Wertung für den “PFUNGSTAEDTER LAUFCUP 2018“. Näheres hierzu unter www.pfungstaedter-laufcup.de. Um gut zum Start gerüstet zu sein, bietet übrigens das Konerstädter-Marathonteam jeden Sonntag bis zur Veranstaltungstag jeweils um 9 Uhr Trainingsläufe für alle Leistungsgruppen an. Start ist hierzu am Egelsbacher Rathaus.

Ein weiteres Highlight wird am Sonntag, 26. August 2018 wieder der REWE Bambini-Lauf sein. Er wird in diesem Jahr bereits zum 5. Mal im Rahmen des KWM ausgetragen. Der gute Zuspruch in den letzten Jahren und die gute Stimmung bei Kindern und Eltern soll in diesem Jahr noch mehr Kinder bis 9 Jahren an den Start locken. Die Nachwuchstalente müssen eine Stadionrunde von 400 Meter absolvieren. Hierbei steht der Spaß im Vordergrund und alle Kinder die das Rennen bewältigen, sind Gewinner und werden mit einer Medaille und einem Läuferpräsent belohnt. Startschuss hierzu fällt um 9:30 Uhr im Egelsbacher Stadion am Berliner Platz.

Voranmeldung ist hier bis 24. August 2018 im REWE-CENTER Egelsbach an der Information oder am Sonntag vor dem Start von 8 – 9 Uhr im SGE-Sportstadion möglich.

Quelle & Bild: Marathonteam Koberstädter-Waldmarathon Egelsbach