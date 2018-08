Das Grünflächenamt der Wissenschaftsstadt Darmstadt bietet am Sonntag, 12. August 2018, eine Wanderung „Von der Orangerie bis auf die Ludwigshöhe“ an. Udo Steinbeck führt in Bessungen von der Orangerie Richtung Südosten zum Hausberg Darmstadt’s, der Ludwigshöhe, vorbei an imposanten Villen an der Klappacher Straße zum Marienhospital. Am Saubach entlang zum Böllenfalltor, um schließlich über den Herrgottsberg ans Ziel zu gelangen.

Treffpunkt ist um 11 Uhr am Südtor der Orangerie Darmstadt. Die dreieinhalbstündige Führung ist kostenfrei. Um eine Voranmeldung während der Bürozeiten des Grünflächenamtes montags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr und freitags von 8 bis 12 Uhr unter der Telefonnummer 06151/13-2900 wird gebeten.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt