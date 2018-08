Auch in diesem Sommer lädt das Hessische Landesmuseum Darmstadt, im dritten Jahr in Folge, unter dem Titel »Expanding Jazz« zu Open Air Konzerten ein. Am Sonntag, dem 12. August 2018, um 18.00 Uhr in den Rodensteiner Hof zu »Expanding Jazz« …meets Bossa Nova.

Liza da Costa (Gesang), Wolfgang Stamm (Schlagzeug), Alex Sonntag (Bass), Thomas Langer (Gitarre)

Die portugiesische Sängerin Liza da Costa und Band Le Bossa Nova Café verbreiten mit ihrer Musik unvergessliche Sommergefühle. Sie präsentieren „Brazilian Jazz“, eine Mischung aus „Coll Jazz“ und „Samba“.

Eintritt: Der Eintritt ist kostenfrei.

Veranstaltungsort: Rodensteiner Hof, bei schlechtem Wetter im Café Rodenstein, Eingang Café Rodenstein.

Quelle: Hessisches Landesmuseum Darmstadt