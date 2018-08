Vorlesestunde in der Stadtbibliothek der Wissenschaftsstadt Darmstadt

Nach den Sommerferien startet das Samstagsvorlesen zur gewohnten Zeit um 11 Uhr in der Stadtbibliothek im Justus-Liebig-Haus, Große Bachgasse 2. Am 11. und 18. August 2018 werden Geschichten über andere Kulturen unter dem Motto „Die Welt bei uns zuhause“ gelesen. Am 25. August 2018 stehen die Märchen „Das tapfere Schneiderlein“ und „Vom Fischer und seiner Frau“ mit dem japanischen Erzähltheater Kamishibai auf dem Programm.

Eingeladen sind Kinder ab vier Jahren. Die Vorlesestunden sind kostenfrei.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt