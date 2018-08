Feuer auf dem Gelände eines Entsorgungsunternehmens

In der Nacht auf Donnerstag (09.08.18) wurde der Rettungsleitstelle Darmstadt ein Brand auf dem Gelände eines Darmstädter Entsorgungsunternehmens in der Innenstadt gemeldet. Beim Eintreffen der Feuerwehr standen mehrere Materialbunker bereits im Brand. Durch einen umfangreich eingeleiteten Löschangriff mit zwei Wasserwerfern und einer Löschleitung konnte das Feuer zunächst an der weiteren Ausbreitung gehindert und anschließend zurückgedrängt werden. Da jedoch der Brandherd noch tief im Material saß, wurden die Materialbunker durch einen Mitarbeiter der betroffenen Firma unter Zuhilfenahme eines Baggers auseinandergezogen. Somit konnte ein Ablöschen der weiteren Glutnester erfolgen. Die Einsatzmaßnahmen der Feuerwehr dauerten bis in die frühen Morgenstunden an. Von der Feuerwehr Darmstadt waren achtzehn Einsatzkräfte mit sieben Fahrzeugen im Einsatz. Ebenfalls waren die Bundes- und Landespolizei mit je einer Streife vor Ort.

Quelle & Bild: Feuerwehr Darmstadt