Freiwillig engagieren für Natur und Umwelt

Für Samstag, 16. Juni 2018 um 14:30 Uhr lädt der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) in Darmstadt in die Medienbäckerei, Jahnstraße 70 ein. Auch bei begrenzter Zeit ist es möglich, sich für Umwelt und Natur einzusetzen. Der BUND Darmstadt stellt seine Arbeit vor und zeigt Möglichkeiten, sich auch nur für einige Stunden in der Woche, im Monat oder im Jahr für Umwelt und Natur effektiv zu engagieren.

Mehr Informationen unter www.bund-darmstadt.de.