Wissenschaftsstadt Darmstadt erneuert Radweg an der Ostseite des Donnersbergrings

Im Rahmen des Straßenbausanierungsprogramms 2018 erneuert die Wissenschaftsstadt Darmstadt vom 18. bis 22. Juni 2018 den Radweg an der Ostseite des Donnersbergrings zwischen Rüdesheimer Straße und der Weinbergstraße. Dabei wird die beschädigte Oberfläche des Radweges in voller Breite auf rund 200 Meter Länge saniert. Zusätzlich wird die provisorische Grundstückszufahrt zu den Häusern Donnersbergring 90 bis 94 endgültig hergestellt. Die Kosten der Maßnahme betragen rund 26.000 Euro. Der Verkehr wird einspurig an der Baustelle stadteinwärts vorbeigeführt. Mit Behinderungen in diesem Bereich ist zu rechnen.