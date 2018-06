Mobiltelefone und Handtasche aus Fahrzeugen entwendet – Polizei ermittelt und warnt

Am Montag (11.06.18) in der Zeit zwischen 16.30 Uhr und 19 Uhr hatten es Langfinger auf zwei Mobiltelefone abgesehen, die sichtbar in der Mittelkonsole eines blauen Mercedes lagen. Das Auto parkte gegenüber einem Sportstudio im Nachtigallenweg, als die Täter die Scheibe des Fahrzeuges einschlugen und sich so Zugang zum Innenraum verschafften. Zwischen 18 Uhr und 20.15 Uhr geriet ein blauer Seat Ibiza in den Fokus Krimineller. Das Auto stand in der Neckarstraße und dort in der Tiefgarage eines Fitnessstudios, als die Täter auch hier die Scheibe einschlugen und eine Handtasche entwendeten, die auf dem Beifahrersitz lag. In beiden Fällen flüchteten die Diebe bislang unerkannt. Die Kriminalpolizei in Darmstadt (K 21/22) ermittelt und prüft einen Tatzusammenhang zu ähnlich gelagerten Fällen. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei und rät: Lassen Sie zu keinem Zeitpunkt Wertgegenstände oder Taschen in ihrem Fahrzeug unbeaufsichtigt zurück!

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen