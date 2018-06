Open Air Kino, Konzerte und Kabarett: Sommerprogramm in der Freilichtbühne Seeheim-Jugenheim

Ein magisches Filmmärchen über eine wundersame Einzelgängerin eröffnet in diesem Jahr die Open Air Kino-Saison in der Freilichtbühne: Am 6. Juni 2018 steht der britische Filmhit „Der wunderbare Garten der Bella Brown“ auf dem Programm. Damit startet das Filmseher Open Air in der Freilichtbühne Seeheim-Jugenheim. Jeweils mittwochs bis samstags laufen an lauen Sommerabenden im idyllischen Rondell der Freilichtbühne noch einmal die schönsten Filme der vergangenen zwölf Monate. Mit dabei: die ebenso pointenreiche wie turbulente Komödie „Dieses bescheuerte Herz“; „Downsizing“ mit Matt Damon und Kristen Wiig im Miniaturformat; Fatih Akins fulminanter Thriller „Aus dem Nichts“, das kanadisch-irische Drama „Maudie“ nach einer wahren Geschichte; das neue Pixar-Abenteuer „Coco – Lebendiger als das Leben“; Publikumslieblinge wie die Neuverfilmung „Mord im Orient-Express“ und „Die Verlegerin“; und natürlich auch die diesjährigen Highlights der Oscarverleihung „Shape of Water“, „Dunkirk“ und „Die dunkelste Stunde“ – um nur einige zu nennen.

Neben dem Open Air Kino gibt’s auch diesmal wieder ein abwechslungsreiches Live-Programm. Los geht‘s mit dem Lions-Sommernachts-Konzert: Am 16. Juni gibt das Sinfonieorchester der Darmstädter Akademie für Tonkunst mit Unterstützung des Lions Club Seeheim wieder ein besonders stimmungsvolles Konzert im romantischen Rondell der Freilichtbühne. Irish Folk Musik steht am 10. August auf dem Programm, wenn „Paddy goes to Holyhead“ Songs über Leben, Liebe und Whisky singen. Und am 18. August findet – nach den sensationellen Erfolgen in den vergangenen Jahren – die nunmehr zwölfte Open Air Dichterschlacht in Kooperation mit der Darmstädter Centralstation statt: Beim Poetry Slam lesen mehrere Dichter nacheinander aus ihren Werken und stellen sich dem Urteil des Publikums. Am 24. August heißt es in der Freilichtbühne: „Judas hätte sich erhängt“. Dann begeistert das Babenhäuser Pfarrerkabarett das Publikum zwei Stunden zu Beifallsstürmen und Lachtränen.

Alle Veranstaltungen finden in der denkmalgeschützten Freilichtbühne auf dem Gelände des Schuldorfs Bergstraße in Seeheim-Jugenheim statt, Einlass ist jeweils ab 20.30 Uhr. Die Kinofilme starten mit Einbruch der Dunkelheit (Juni und Juli ca. 21.45 Uhr, August 21.30 Uhr), das Live-Kulturprogramm beginnt um 20.45 Uhr (Sommernachtskonzert um 20.00 Uhr). Das Open Air Kino findet grundsätzlich bei jedem Wetter statt – also gegebenenfalls Decken und Regenschirme mitbringen. Bei extremen Wetterlagen wie z.B. Unwetterwarnungen können sich die Gäste am Unwettertelefon (06257/969366) darüber informieren, ob die Vorführung stattfindet. Mit den Live-Veranstaltungen wird in den angrenzenden Großen Saal ausgewichen, sollte das Wetter mal nicht so mitspielen. Kinotickets kosten 7,00 Euro und können online unter www.filmseher.de reserviert werden, und auch der Kartenvorverkauf für das Live-Programm (Eintrittspreise liegen zwischen 7,50 und 22,- Euro, weitere Infos unter www.filmseher.de) läuft bereits: Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen, zum Beispiel bei Fritz Tickets in Darmstadt (Grafenstraße 31), in der Musikbox im Kaufhaus Ganz (Bensheim, Hauptstraße 56), bei der Buchhandlung Zabel in Jugenheim (Ludwigstraße 4a) und an allen weiteren ztix-Vorverkaufsstellen (www.ztix.de). Unter www.filmseher.de können die Karten auch direkt online gekauft und ausgedruckt werden. Das vollständige Programm, die Eintrittspreise und viele weitere Informationen gibt’s im Internet unter www.filmseher.de.

Quelle & Bild: Filmseher Kulturmanagement OHG