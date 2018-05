Sommer im Park Rosenhöhe – Sonntagsspaziergang von der Rosenhöhe zum Oberfeld

Für Sonntag, 1. Juli 2018 um 14:30 Uhr lädt der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) in Darmstadt zum Spaziergang von der Rosenhöhe zum Oberfeld ein.

Standen im Frühjahr die Frühblüher im Mittelpunkt des Spaziergangs fallen jetzt in vollem Laub stehende Gehölze, Wiesenblumen und Zierstauden neben blühenden Rosen ins Auge. Was entdecken wir, was ist für den Garten und die Küche geeignet?

Die Veranstaltung findet auch bei Regen statt.

Treffpunkt ist an der Wolfskehlstraße der Parkeingang am Thießweg/Ecke Erbacher Straße, gegenüber dem Ostbahnhof.

Mehr Informationen unter www.bund-darmstadt.de.