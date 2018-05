„Junger Jazz“ – Darmstädter Schüler-Bands spielen in der Centralstation

Beim Jazzkonzert am 15. Mai 2018 geben sechs Schüler-Bands einen Einblick in die Vielfalt der Darmstädter Schul-Jazz-Szene. Oberbürgermeister Jochen Partsch eröffnet das Konzert in der Centralstation um 19:30 Uhr.

Der einstudierte Vorrat der zwischen zehn und 20 Jahre alten Nachwuchsmusiker beinhaltet den Swing, den Groove, Filmmusiken und All-Time-Klassiker. Aber auch lateinamerikanische Songs sowie Rock- und Popstücke werden an diesem Abend zu hören sein. Die Zweitplatzierten des letzten Jahres aus dem hessischen Landeswettbewerb „Jugend jazzt“; die LIO-Bigband (Justus-Liebig-Schule) unter der Leitung von Christoph Schöpsdau, spielt hauptsächlich Musik der großen Big-Bands aus der Swing-Ära. Aber auch moderne Bigband-Literatur und Funk- oder Soultitel haben sie in ihrem Repertoire. Die Bigband der Edith-Stein-Schule präsentiert klassische Jazzstandards über Latin und Funk. Aber auch bearbeitete Pop- und Rockliteratur findet sich in ihrem vielfältigen Programm, mit dem sie 2016 auf Konzertreise in Haifa (Israel) unterwegs waren. Des Weiteren beteiligen sich die Jazz-Bands der Bertold-Brecht-Schule, der Viktoriaschule, des Ludwig-Georgs-Gymnasiums, sowie des Schuldorfs Bergstraße.

Jede Band spielt etwa 20 Minuten. Das Konzert beginnt um 19:30 Uhr, Einlass in den Saal der Centralstation ist ab 18:30 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt