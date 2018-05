Internationaler Museumstag: Programm des Hessischen Landesmuseums Darmstadt

Zum 41. Mal ruft das International Council of Museums (ICOM) am 13. Mai 2018 Museen auf der ganzen Welt dazu auf, sich am Internationalen Museumstag zu beteiligen. Das diesjährige Motto »Netzwerk Museum: Neue Wege, neue Besucher« wird im Hessischen Landesmuseum Darmstadt mit dem Thema »Sehnsucht Orient« verknüpft.

Im Rahmen der Eröffnung von »Blickfang 3. Sehnsucht Orient. Malerei um 1900« wird ein abwechslungsreiches Programm mit Führungen, Tänzen, Märchenlesungen und einem spannenden Gewinnspiel angeboten, das große und kleine Besucher mit dem Morgenland bekannt macht.

Erstmals seit der Schließung des Museums 2007 wird das neu gerahmte Gemälde »Basar in Assuan I« von Max Slevogt wieder in der Gemäldegalerie zu sehen sein und in der kleinen Ausstellung »Sehnsucht Orient« in den direkten Bezug mit der orientalischen Bilderwelt von Hans Makart, Eugen Bracht und Lovis Corinth gesetzt.

Führungen

11.15 Uhr

MICROSCULPTURE – Die Insektenportraits von Levon Biss

mit Dipl. Biol. Christiane Kern

12.30 Uhr

Sehnsucht Orient

mit Eva-Maria König, M. A., HLMD

13.30 Uhr

Ein historischer Rahmen für Slevogts »Bazar in Assuan I«

mit Dipl. Rest. Olivia Levental, HLMD

15.15 Uhr

MICROSCULPTURE – Die Insektenportraits von Levon Biss

Blütenpracht im Museum. Blumen und Insekten auf den Bildern alter Meister

mit Dr. Stephanie Hauschild

16.30 Uhr

Ein historischer Rahmen für Slevogts »Bazar in Assuan I«

mit Dipl. Rest. Olivia Levental, HLMD

Veranstaltungen für alle Besucherinnen und Besucher

14.00 Uhr

Musik und Tanz aus dem Orient

mit Hanan Kadur, Frankfurt am Main

15.30 Uhr und 17.00 Uhr

Märchen aus dem Orient

Schauspieler Daniel Scholz liest Auszüge aus »Sindbad der Seefahrer«

Gemäldegalerie, UG

Kinder und Familien

11.00 – 17.30 Uhr

Quiz »Orient Express«

Ein Quiz für Groß und Klein mit Marco Schikatis, exQuizit

15.00 Uhr

Rundgang mit der Handpuppe Museumsdirektor Dinkeltaler für Kinder von 4 bis 6 Jahren und begleitende Erwachsene

»Dinkeltaler auf Abenteuerreise zum Orient«

mit Kerstin Hebell

18.00 Uhr

Gewinnerauslosung des Quiz‘ »Orient Express«

Gemäldegalerie, UG

Museumscafé

Eine Vielzahl orientalischer Speisen erwarten Sie im Café Rodenstein.

Öffentliche Führungen: max. 25 Teilnehmer pro Führung, Treffpunkt: Haupthalle

Vorführung und Lesung in der Gemäldegalerie, UG mit begrenzten Sitzplätzen

Sonntag, 13. Mai 2018, 11.00 bis 19.00 Uhr

Der Eintritt ist für alle Besucher kostenfrei!

Quelle: Hessisches Landesmuseum Darmstadt