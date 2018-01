Zwei Autos durch Feuer beschädigt – Polizei sucht Zeugen

In der Nacht zum Samstag (27.01.18) kam es in der Innenstadt zu einem Autobrand. Gegen 1.30 Uhr wurde der Polizei zunächst ein in Flammen stehender grauer VW- Golf in der Niersteiner Straße gemeldet. Feuerwehr und Polizei rückten gemeinsam aus und der Brand wurde schnell gelöscht. Im Rahmen der ersten Ermittlungen stellten die Ordnungshüter zur gleichen Zeit ein weiteres Brand beschädigtes Fahrzeug in der Ingelheimer Straße fest. Ein dort geparkter grauer Opels Corsa wies ebenfalls Feuerrückstände auf. Der Sachschaden wird derzeit auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Inwieweit diese beiden Sachverhalte im Zusammenhang stehen, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die Kriminalpolizei in Darmstadt (Kommissariat 10) sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können. Diese werden unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegengenommen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen