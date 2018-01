Kriminelles Trio attackiert 21-Jährigen

Drei dunkel gekleidete und mit einem Schal maskierte Kriminelle attackierten in der Nacht zum Samstag (27.01.18) gegen 0.20 Uhr in der Darmstädter Neckarstraße einen 21 Jahre alten Mann. Sie schlugen auf den 21-Jährigen ein und entwendeten seine Geldbörse samt Bargeld und persönlichen Dokumenten. Anschließend traten sie zudem noch auf ihr am Boden liegendes Opfer ein, bevor sie auf die Rheinstraße in Richtung Hauptbahnhof flüchteten. Der junge Mann wurde verletzt und musste ärztlich versorgt werden. Die Tatverdächtigen sind 1,80-1,90 Meter groß und sportlich. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Darmstadt (Kommissariat 35) unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen