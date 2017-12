Wissenschaftsstadt Darmstadt schreibt „Preis für Gesicht zeigen!“ 2018 aus

Die Arbeitsgruppe ‚Aktion weltoffenes Darmstadt‘ der Wissenschaftsstadt Darmstadt schreibt für 2018 erneut den „Preis für Gesicht zeigen!“ aus. Verliehen wird der Preis an Darmstädter Personen oder Gruppen, welche sich gegen Rassismus, Diskriminierung und Fremdenfeindlichkeit engagieren. Der Preis wird in Form einer Geldzuwendung von 2000 Euro und einer Urkunde überreicht. Dieser kann auch auf mehrere Preisträgerinnen und Preisträger aufgeteilt werden.

Oberbürgermeister Jochen Partsch ruft zur Einreichung von Vorschlägen auf: „Für Demokratie, Respekt und Offenheit und gegen Rassismus, Rechtsextremismus und Vorurteile. Dies sind die Ziele, die für jede Gesellschaft von großer Bedeutung sein müssen, denn eine Gesellschaft kann nur dann offen und tolerant sein, wenn wir nicht wegschauen. Mit dem ‚Preis für Gesicht zeigen!‘ werden diejenigen Bürgerinnen und Bürger inzwischen schon zum 13. Mal in Folge gewürdigt, die sich für diese Ziele einsetzen und in besonderem Maße engagieren. Für ein solidarisches Miteinander sollten wir uns von den engagierten Mitbürgerinnen und Mitbürgern inspirieren und uns dazu ermutigen lassen, selbst Gesicht zu zeigen! Ich hoffe, dass sich auch in diesem Jahr wieder viele Bürgerinnen und Bürger an der Aktion beteiligen.“ Folgende Personen und Gruppen können für den „Preis für Gesicht zeigen!“ vorgeschlagen werden: Jugendliche, Erwachsene, Schulklassen, Arbeitsgemeinschaften, Vereine und Gruppen. Wichtig ist dabei, dass sich ihr Engagement gegen Rassismus oder jegliche Form von Diskriminierung und Fremdenfeindlichkeit richtet. Über die Verleihung des Preises entscheidet der Magistrat der Wissenschaftsstadt Darmstadt auf Vorschlag einer Jury.

Vorschläge nimmt das Amt für Interkulturelles und Internationales der Wissenschaftsstadt Darmstadt, Frankfurter Straße 71, 64293 Darmstadt, E-Mail interkulturell-international [at] darmstadt.de mit einer eingehenden Begründung und ergänzenden Unterlagen ab sofort bis zum 31. Januar 2018 entgegen.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt