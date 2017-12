Zeugen nach Verkehrsunfall mit Straßenbahn in Griesheim gesucht

Am Mittwoch (27.12.2017) gegen 18:38 Uhr ereignete sich an der Einmündung Wilhelm-Leuschner-Straße/Nordring ein Verkehrsunfall, bei dem eine Straßenbahn und ein roter Hyundai beteiligt waren. Die 50-jährige Autofahrerin aus Griesheim wollte die Straßenbahnschienen von der Flughafenstraße kommend in Richtung Nordring überqueren. Der 46-jährige Straßenbahnfahrer fuhr zeitgleich im Kreuzungsbereich in Richtung Darmstadt und erfasste den Kleinwagen frontal an dessen Fahrerseite. Dabei wurde die Autofahrerin verletzt und musste in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme war die Einmündung Wilhelm-Leuschner-Straße/Nordring für 30 Minuten voll gesperrt. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Griesheim unter der 06155-83850 in Verbindung zu setzen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen