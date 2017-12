Herrenloser Rucksack löst Sperrung des Darmstädter Weihnachtsmarkts aus

Teile des Darmstädter Weihnachtsmarktgeländes wurden am Montagabend (18.12.17) durch die Polizei abgesperrt und geräumt. Gegen 20.30 Uhr wurden Passanten auf einen abgestellten Rucksack in der oberen Rheinstraße vor einer Apotheke aufmerksam. Sie wendeten sich an Polizeikräfte des Weihnachtsmarktes. Der Rucksack konnte zunächst keiner Person zugeordnet werden. Aus diesem Grund wurde der Bereich der Rheinstraße zwischen dem Luisenplatz und dem Friedensplatz abgesperrt. Auch eine Durchfahrt für den ÖPNV war nicht mehr möglich. Spezielle Polizeikräfte zu Einschätzung des Rucksacks und seiner Gefährlichkeit wurden angefordert. Gegen 21.10 Uhr meldete sich dann ein Obdachloser bei den Polizeikräften. Er hatte den Rucksack dort abgelegt und vergessen. Die Sperrung wurde aufgehoben. Auch der Oberbürgermeister der Stadt Darmstadt, Herr Partsch, machte sich vor Ort ein Bild von der Lage.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen