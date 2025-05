Mobile Frühjahrssammlung des EAD für Sonderabfälle Darmstädter Privathaushalte – Termine und Stationen

Teilen

Am Mittwoch, 7. Mai, und Donnerstag, 8. Mai 2025, führt der Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen der Wissenschaftsstadt Darmstadt (EAD) die mobile Frühjahrssammlung von Sonderabfällen für Darmstädter Privathaushalte durch.

Die mobile Sonderabfallsammlung beispielsweise das Schadstoffmobil ist ein zusätzliches Angebot des EAD zu der stationären Sammelstelle im Sensfelderweg 33. Sonderabfälle wie Lacke, Verdünner, Imprägniermittel, Holz- und Rostschutzmittel, Kosmetika, Spraydosen, Haushalts- und WC-Reiniger, Kalkentferner, Pflanzenschutz- und Insektenbekämpfungsmittel, Quecksilberthermometer und -schalter sowie Energiesparlampen können dort abgegeben werden.

Die einzelnen Behältnisse dürfen höchstens 20 Liter Volumen und 20 Kilogramm Gewicht haben. Insgesamt ist auch die Menge auf maximal 20 Kilogramm pro Anlieferung am Sondermobil begrenzt. Größere Mengen sind an der Sammelstelle im Sensfelderweg 33 zu den Öffnungszeiten (siehe unten) abzugeben. Im Sonderabfallmobil werden keine Dispersionsfarben, Tiefengrund, Grundierungen, Kleber, Altöl, Autobatterien und Elektronikschrott angenommen. Für Autobatterien und Altöl bestehen gesetzlich vorgeschriebene Rücknahmepflichten beim Handel. Dispersionsfarben auf Wasserbasis sind kein Sonderabfall, sie gehören eingetrocknet oder im geschlossenen Eimer eingedickt (zum Beispiel mit Altpapier oder Sägespänen) in die Restabfalltonne.

Standorte und Standzeiten des Sonderabfallmobils

Mittwoch, 7. Mai:

Wixhausen: Bahnhof-/Seegartenstraße: 8.30 Uhr bis 9.30 Uhr

Arheilgen: Weiterstädter Straße (Parkplatz am Friedhof): 9.45 Uhr bis 10.45 Uhr

Kranichstein: Meißnerweg/Grundstraße: 11 Uhr bis 11.45 Uhr

Waldkolonie: Dornheimer Weg/Wedekindweg: 12 Uhr bis 12.45 Uhr

Gervinusviertel: Wilhelm-Jäger-Straße/Roßdörfer Straße: 14 Uhr bis 15 Uhr.

Donnerstag, 8. Mai:

Eberstadt: Palisadenstraße (Eingang Friedhof): 8.30 Uhr bis 9.30 Uhr

Eberstadt: Von-Ketteler-Straße/Carlo-Mierendorff-Straße: 10 Uhr bis 11 Uhr Heimstättensiedlung: Heimstättenweg/Pulverhäuserweg: 11.30 Uhr bis 12.30 Uhr

Bessungen: Heinrichwingertsweg/Küchlerstraße: 14 Uhr bis 15 Uhr.

Der EAD nimmt die oben genannten Abfälle auch an seiner ganzjährig geöffneten Sonderabfallsammelstelle im Sensfelderweg 33 an (geöffnet dienstags und freitags von 10 bis 14 Uhr, mittwochs von 13 bis 18 Uhr, jeden ersten Samstag im Monat von 9 bis 13 Uhr). Die Annahme von gewerblichen Sonderabfällen in Kleinmengen ist gebührenpflichtig (6,60 Euro pro Kilogramm) und nur an der stationären Sonderabfallsammelstelle möglich. Die Annahme wird durch Ausstellung eines Übernahmescheins gemäß den gesetzlichen Vorschriften bestätigt.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt