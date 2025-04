Darmstadt-Dieburg: Wohin zum Tanz in den Mai und am 1. Mai?

Teilen

Wer in Darmstadt-Dieburg in den Mai tanzen möchte oder ein fröhliches Ziel für den Ausflug am 1. Mai sucht, findet Ideen und Anregungen auf der Webseite https://darmstadt-dieburg-entdecken.de unter der Rubrik 1. Mai.

Tanz in den Mai am 30. April 2025

In Erzhausens Heegberghalle steigt ab 18 Uhr eine Party mit der Band Redio Stix, einer Cocktailbar, Bier vom Fass und Grillspezialitäten. Auch der Kerbborschjahrgang 2025 stellt sich vor. Eintritt 10 Euro, VVK bei Tabakwaren Ludwig. Bei Getränke Braunswarth in der Zuckerstraße 45 in Dieburg machen Heiko Elger und seine Jungs von S.A.L. ab 18 Uhr gute Stimmung. Die Eintrittskarte kostet im VVK 10 Euro, an der AK 12 Euro.

Ab 19 Uhr findet eine Party in die Geißberganlage in Roßdorf statt, wo auch der Maibaum aufgestellt wird. Gastgeber ist die SKG 1877 e.V., Abteilung RCC. Alle über 16 Jahre können ab 20 Uhr mit DJ Eric im Bürgerhaus Gräfenhausen in den Mai tanzen, Eintritt 7 Euro (Schlossgasse 15).

Der Kulturbahnhof in Weiterstadt lädt ab 20 Uhr zum Tanz nach Musik der 1950er und 1960er mit Jukebox 22 und DJ Hans Jürgen ein. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen (Bahnhofstraße 2).

Das Vanille in Mühltal setzt seine gute Tanz-in-den-Mai-Tradition fort. Los geht um 20 Uhr mit Musik von DJ Kemal (Am Bahnhof 4). Im Steinbruch Theater in Mühltal wird ab 21 Uhr die Walpurgisnacht gefeiert. Auf zwei Floors legen zwei DJ’s mittelalterliche, rockige und gruftige Klänge auf. Im Biergarten wird die Hornschleiferei ihre Waren feilbieten, Speis‘ und Trank gibt es auch. Eintritt: VVK 10 Euro zzgl. Gebühren, AK 14 Euro mit Gewandung, 16 Euro ohne Gewandung (Odenwaldstraße 26).

Feste zum 1. Mai 2025

Das Waldfest der Chorgemeinschaft Traisa am 1. Mai hat Tradition. Von 10 Uhr bis 17 Uhr können Gäste sich am Traisaer Hüttchen an Herzhaftem vom Grill, Salaten, belegten Brötchen, Brezeln und einem Kuchenbuffet freuen.

Die Naturfreunde Dieburg laden ab 10 Uhr zum Familienfest auf die Moret. Das Spielmobil kommt und eine Kletterwand wird aufgestellt (Auf der Moret 10). Der Vogelzucht- und Schutzverein Hähnlein e.V. veranstaltet ab 10 Uhr ein Grillfest im Vogelschutzgebiet “Gänseweide”.

Babenhausen lockt mit leckeren Speisen, kühlen Getränken und Musik zum Maifest ab 10 Uhr zwischen Stadtmühle, Hexenturm und Gersprenz. Auch am Bickenbacher Erlensee wird der 1. Mai gefeiert. Ab 11 Uhr ist Livemusik zu hören und Speisen und gekühlte Getränke stehen bereit. Der „Familientag“ auf Campingplatz Odenwaldidyll beginnt um 11 Uhr mit Musik und Hüpfburgenspaß. In Harpertshausen auf dem Wittmunder Platz freut man sich ab 11 Uhr auf Gäste zum Maifest. Geboten werden gesellige Atmosphäre und leckeres Essen.

In Groß-Zimmern wird am 1. Mai der Biergarten der Alm Fernweh eröffnet. Um 11 Uhr ist Bieranstich mit Bürgermeister Mark Pullmann und den Wingertsknorze Wirtshausmusikanten. Später spielen Alphornbläser über dem Golfplatz und ein DJ für sorgt ausgelassene Feierstimmung (Darmstädter Straße 132).

Am Schützenhaus Dieburg wird um 11 Uhr der Schwenkgrill angefeuert, die Fritteuse hochgefahren und der Kühlschrank geöffnet. Für Spaziergänger, Radfahrer und andere Hungrige und Durstige ist das eine prima Möglichkeit, sich mit Steaks und Würstchen, Pommes und kalten Getränken zu stärken (Urberacher Weg).

Der Kulturbahnhof Weiterstadt öffnet um 10 Uhr zum Frühschoppen mit Bluesmaster (Bahnhofstraße 2). In der Grünewald Mühle in Harreshausen wird der 1. Mai ab 11 Uhr nach dem Motto „Worscht und Dorscht“ mit Live Musik gefeiert (Gersprenzstraße 1).

Der Förderverein “Mädde Drin” in Alsbach-Hähnlein veranstaltet ab 11 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus einen Musikfrühschoppen (Gernsheimer Straße 42).

Das Hofgut Habitzheim organisiert vom 1. bis 4. Mai Porchers Pop-Up Biergarten. Geöffnet ist jeweils von 11 bis 19 Uhr, und bei schönem Wetter bleiben die Stände spontan auch länger offen. Im Angebot sind viele Bio-Erzeugnisse aus eigener Porchers-Herstellung sowie weitere Produkte aus der Region (Schlossgasse 7).

Dieburger Maimarkt

Ein Mai-Highlight ist der Dieburger Maimarkt, der die Innenstadt vom 2. bis zum 4. Mai in eine Flaniermeile verwandelt. Die Bandbreite der Aussteller reicht von Handwerkern, Einzelhändlern und Gastronomen bis hin zur ortsansässigen Industrie. Auch Live-Tanzschows finden statt. Für Essen und Trinken ist ebenso gesorgt wie für Unterhaltung und gute Stimmung. Am 2. und 3. Mai können Fahrzeug-Fans über neueste Modelle im Auto-Salon auf dem Marktplatz staunen. Mit einer Modenschau werden am 3. Mai ab 15.30 Uhr aktuelle Outfits vorgestellt.

Bereits am 30. April kann man im Fechenbach-Park in den Mai tanzen und am 1. Mai findet hier ab 11 Uhr ein Familienfest statt.

Quelle: Kreisverwaltung Darmstadt-Dieburg