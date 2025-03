Probebetrieb für die Verlagerung der Abflugroute „Cindy S/Amtix kurz“ startet am 10. Juli 2025

Teilen

Bei der Sitzung des Konvents des Forums Flughafen und Region (FFR) am Freitag (28.03.25) wurde durch die Deutsche Flugsicherung bekanntgegeben, dass der Beginn des Probebetriebs für die Verlagerung der Abflugroute „Cindy S/Amtix kurz“ auf Donnerstag, 10. Juli 2025, festgelegt wurde. Für den Probebetrieb ist eine Dauer von zwölf Monaten vorgesehen. Während des Probebetriebs wird das Umwelt- und Nachbarschaftshaus als Geschäftsstelle des FFR kontinuierlich Auswertungen der Flugspuren sowie Lärmmessungen durchführen. Bereits nach sechs Monaten sollen erste Ergebnisse in den zuständigen Gremien vorgestellt werden.

Dazu Umweltdezernent Michael Kolmer: „Ich freue mich sehr, dass der Probebetrieb nun zeitnah und vor dem Anstieg der Flugbewegungen in der Ferienzeit beginnen kann. Hierfür danke ich allen Beteiligten beim FFR und der Flugsicherung. Wir werden gezielt darauf schauen, ob die bisher rechnerisch ermittelten Verbesserungen auch tatsächlich eintreten. Die Veränderung der Flugroute wird tausende Menschen im Darmstädter Norden und in der Region von Lärm entlasten. Sie ist ein Quantensprung für die Lebensqualität und eine Chance, die es in der Regel nur einmal pro Generation gibt.“

Das für Fluglärm zuständige städtische Umweltamt wird den Probebetrieb beispielsweise anhand der kommunalen Lärmmessstationen eigenständig auf seine Lärmauswirkungen hin untersuchen. Die im ersten Probebetrieb über dem Nordrand von Wixhausen festgestellten leichten Abweichungen in Richtung des Wixhäuser Ortsrands wurden bei der Überarbeitung ebenfalls berücksichtigt, und stellen einen weiteren Schwerpunkt der Auswertungen durch die Wissenschaftsstadt Darmstadt dar.

Im Herbst 2024 wurde nach Vorarbeiten durch das FFR ein erneuter Probebetrieb für die Verlagerung der Abflugroute „Cindy S/Amtix kurz“ in der Fluglärmkommission Frankfurt empfohlen. Ausgangspunkt hierfür war der Abbruch des ersten Probebetriebs der Verlagerung im Januar 2021 aufgrund potentieller Sicherheitsprobleme.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt