Buchvorstellung „Liebeleien mit Wuchsform. Eine translibidinöse Pflanzenkunde“ von Sofie Morin in der Lesebühne

Am Mittwoch, 2. April 2025, stellt Sofie Morin um 19.30 Uhr im Literaturhaus Darmstadt (Kasinostraße 3) ihr neues Buch „Liebeleien mit Wuchsform. Eine translibidinöse Pflanzenkunde“ vor. Darin begibt sich die Autorin, die auch Teilnehmerin der Darmstädter Textwerkstatt ist, auf Augenhöhe mit der pflanzlichen Welt, leiht sich die Poesie der botanischen Betrachtungsweise, probiert sie an oder verwirft sie, wo sie ihr zu eng geraten ist. Nie aber will sie sich eine Natürlichkeit vollständig anmaßen. Erschienen ist das Buch mit Zeichnungen des Autors Heinrich Steinfest in der Edition Arthof 2024. Moderation: Claudia Kramatschek, Literaturkritikerin aus Heidelberg. Musikalische Begleitung des Abends durch Gudrun-Lang Eurisch (Kontrabass) und Matthias Schubert (Klavier). Der Eintritt ist frei.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt