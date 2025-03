Alsbach: Verkehrsunfall zwischen Straßenbahn und Fußgängerin

Teilen

Am Freitag (28.03.25) kam es gegen 17:15 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle Hinkelstein in Alsbach zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn und einer Fußgängerin.

Eine 79-Jährige Eberstädterin überquerte vor der Haltestelle die Gleise an einem Fußgängerüberweg. Eine ankommende Straßenbahn kam trotz Vollbremsung nicht rechtzeitig zum Stehen und touchierte die Dame seitlich. Die Fußgängerin stürzte daraufhin und kam im Gleisbett zum Liegen. Die leicht verletzte Dame wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. An der Straßenbahn entstand kein Schaden.

Die Bahnstrecke wurde für die Dauer von einer Stunde gesperrt. Neben zwei Streifen der Polizeistation Pfungstadt waren ein Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie ein Notfallmanager der Verkehrsbetriebe vor Ort.

Zeugen, welche sich in der Bahn oder an der Haltestelle befanden, werden gebeten sich telefonisch bei der Polizeistation Pfungstadt unter der Nr.: 06157-9509-0 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen