Sanierung und Instandsetzung öffentlicher Sportflächen im Bürgerpark

Ab Ende März 2025 wird die Darmstädter Sportstätten GmbH & Co. KG (DSG) umfangreiche Sanierungs- und Instandsetzungsarbeiten an den öffentlich zugänglichen Sport- und Bewegungsflächen im Bürgerpark-Nord durchführen.

Bis Freitag, 28. März, wird die 400-Meter-Tennenlaufbahn saniert. Hierbei wird das Gefälle in den Kurvenbereichen leicht angepasst und die Bahn erhält eine mehrere Zentimeter dicke neue Oberschicht. Während der Sanierungsarbeiten stehen die Laufbahn und die innenliegende Rasenfläche für eine Nutzung nicht zur Verfügung.

Weiterhin erhalten die Basketballfelder, das Volleyballfeld, das Outdoor-Gym und weitere Flächen eine intensive Grundreinigung. Zudem werden einzelne Bodenbereiche ausgebessert und neu liniert. Geplant ist zudem der Austausch der vorhandenen Volleyballanlage. Infolge dieser Maßnahmen können diese Anlagen und Flächen temporär nicht oder nur eingeschränkt genutzt werden.

„Die Sport- und Bewegungsflächen im Bürgerpark werden von den Darmstädterinnen und Darmstädtern durchgängig intensiv genutzt, was sich auf den Sportstätten jedoch bemerkbar macht. Vor allem im Sommer ist der Bürgerpark einer der beliebtesten und lebhaftesten Orte in Darmstadt und wir freuen uns, mittels der anstehenden Maßnahmen sichere und gut nutzbare Sportflächen zur Verfügung stellen zu können“, so Oberbürgermeister und Sportdezernent Hanno Benz.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt