Live-Beobachtung der partiellen Sonnenfinsternis

Das TURM-Observatorium der TU Darmstadt überträgt die partielle Sonnenfinsternis am Samstag, 29. März 2025, live im Internet über die Plattform Twitch. Der Stream beginnt um 11.00 Uhr mit einer kurzen Einführung durch Professor Robert Roth vom Fachbereich Physik zu den verwendeten Teleskopen, den Beobachtungsmethoden und den wissenschaftlichen Hintergründen von Sonnenfinsternissen. Anschließend zeigen die Sonnenteleskope des TURM Observatoriums Live-Kamerabilder der gesamten Finsternis. Die partielle Sonnenfinsternis beginnt in Darmstadt um 11:21 Uhr, erreicht die maximale Bedeckung um 12:10 Uhr und endet um 13:00 Uhr. Während der gesamten Übertragung haben Zuschauer die Möglichkeit, sich im Chat auszutauschen und Fragen zu stellen. In der Woche vor dem Termin werden auf der TURM-Webseite (https://turm.physik.tu-darmstadt.de/wordpress/) aktuelle Informationen zur Wetterlage veröffentlicht.

Zugang zum Stream: https://www.twitch.tv/turmobservatory