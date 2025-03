Teilen

Am Freitag, 4. April 2025, um zehn Uhr, öffnet die achte Baumesse auf dem Darmstädter Messplatz am Bürgerpark Nord ihre Pforten. Rund 200 südhessische Betriebe werden bis zum 6. April in den vier mobilen Messehallen und auf dem großen Freigelände ihre Produkte und Innovationen rund um Bauen, Wohnen, Renovieren und Energiesparen präsentieren. Premium-Partner ist auch dieses Jahr wieder die ENTEGA Energie GmbH.

Den großen Themen-Schwerpunkt der Baumesse Darmstadt 2025 bilden natürlich wieder die Bereiche Photovoltaik und Wärmepumpen. Groß ist aber auch das Angebot an Kücheneinrichtungen und Terrassenbedachungen. Hinzu kommt ein abwechslungsreiches kulinarisches Angebot. Neben dem Messe-Restaurant sorgt ein Food-Truck im US-Design für internationales Flair.

Bild: BaumesseE GmbH

Quelle: Allerlei Media & PR